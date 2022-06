Tendencias: Decoración en negro para la cocina

Las cocinas más modernas se parecen muy poco a los modelos tradicionales: espacios repletos de muebles de almacenajes, con encimeras repletas de utensilios. No es que ahora necesitemos menos herramientas o cocinemos menos, simplemente ha cambiado el concepto de almacenamiento. El minimalismo es la regla de las cocinas más modernas. Se trata de buscar espacios diáfanos, donde todo el almacenaje queda escondido en muebles que por no tener, no tienen ni tiradores. Si nuestra cocina es grande, lo más de lo más es hacernos con una isla donde instalar los fuegos, la pila y la zona de trabajo. Es en este tipo de cocinas los tonos oscuros son los auténticos protagonistas. El ejemplo que vemos aquí es una cocina de la empresa italiana Doimo Cucine, que ha sustituido el color negro por tonalidades grises y marrones oscuros que sin embargo cumplen la misma función que el negro, dándole un toque de elegancia y modernidad al espacio.