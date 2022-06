Prácticos y bonitos: 10 aparadores modernos

Los aparadores no han sido únicamente diseñados para almacenar, los hay, como el de la fotografía, que lo hacen de manera sofisticada, y por qué no, hasta un tanto excéntrica, para hacer de su diseño un homenaje a la esencia más cosmopolita. Se trata de jugar, cual piezas de puzzle, con las formas rectilíneas que normalmente asociamos al diseño de un aparador, al superponerlas las unas sobre las otras, ésta vez distribuidas a lo largo de tres compartimentos. ¿El resultado? Un mueble con superficie en 3D que le aporta ese aire sofisticado y original del que hablábamos. Y aunque el diseño en sí ya nos parece una maravilla, no podemos pasar por alto el detalle el espejo horizontal que se ha colocado sobre él, y que acentúa esa partición de las líneas geométricas.