Adaptando lo mejor de la cocina minimalista

Si hablamos de cosas que están de moda a la hora de hablar de cocinas, en homify lo tenemos claro: las islas. No podemos definir con exactitud la clave de su éxito, pero lo cierto es que aquellas personas que la prueban, no se arrepienten: las islas distribuyen mejor el espacio en la cocina, sirven de separador entre cocina y comedor, y permiten moverse por ellas de una manera más sencilla. Aunque no son exclusivas del minimalismo, es este estilo el que la ha sabido utilizar como nadie, nuestro primer consejo es, por tanto, poner una isla en nuestra cocina.

La que vemos aquí es un original diseño de Carlos Garrigues. Esta isla define dos espacios, el superior, donde la encimera nos proporciona una estupenda zona de trabajo, y el inferior, un espacio de almacenamiento perfecto para guardar la vajilla y el resto de utensilios de cocina.

