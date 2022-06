Cómo aprovechar el espacio debajo de la escalera – ¡8 ideas fabulosas!

No todo el mundo tiene la suerte de contar con un jardín en su vivienda de modo que, aprovechar el espacio bajo la escalera para diseñar una zona verde coqueta es una alternativa perfectamente válida. Además de plantas apropiadas para interiores y las condiciones de iluminación que ofrezca la vivienda, puedes completar tu particular jardín interior con piedras, luz artificial y todo lo que se te ocurra. Si te gusta la idea pero no tienes claro por dónde empezar siempre puedes ponerte en contacto con un estudio de arquitectos paisajistas y dejarte asesorar por profesionales para conseguir los mejores resultados.