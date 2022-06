5 consejos para que vuelvas a apasionarte por tu casa

El baño es una de esas habitaciones que puede despertar tantos odios como pasiones y, a menudo, es una de las que más habitualmente pide a gritos una reforma para actualizarse. Sin embargo, no siempre resulta necesario someter el baño a una profunda remodelación para darle un aspecto más atractivo. Puedes conseguirlo de una manera sencilla recuperando muebles antiguos que, bien restaurados, irán perfectos para aportar ese aire de cambio al baño o cualquier estancia de la casa de la que empieces a aburrirte.

Si eres de los que se atreve con todo, la tendencia Do it Yourself será todo un reto para ti que, además de ofrecerte la posibilidad de descubrir tu talento como restaurador, te ayudará a volver a enamorarte de tu casa sin tener que invertir demasiado. No tengas miedo a combinar diferentes elementos y conviértete en un auténtico manitas.