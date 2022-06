Barbacoas y asadores: 6 ideas ¡sensacionales!

La tradición de disfrutar de una buena barbacoa no está reñida con la modernidad del diseño y es que, las barbacoas minimalistas o más contemporáneas resultan de lo más apropiado cuando el espacio en el que se van a ubicar ya está construido o no queremos realizar una gran inversión. La opción de una parrilla metálica de apariencia atemporal, como la que vemos en la fotografía, no desentona con el diseño del resto del patio, de hecho, completa una estampa de lo más moderna.

Si quieres seguir conociendo otras propuestas que te sirvan de inspiración puedes hacerlo en nuestro libro de ideas: 7 barbacoas y asadores fabulosos.