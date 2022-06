10 diseños de puertas para 10 personalidades

No siempre podemos elegir las puertas de las casa en las que vivimos. Pero, ¿cuál elegiríamos si pudiéramos hacerlo? La puerta de acceso a casa es lo primero que mostramos de nuestra vivienda y por tanto dice, o debería decir si nos dejaran elegir, mucho de nosotros. Y es que nuestro estilo habla mucho de nuestra personalidad. Si somos más clásicos, difícilmente elegiremos diseños más trasgresores, si somos alegres no nos decantaremos por estilos austeros. Si nos gusta la tranquilidad no nos lanzaremos a jugar con la línea curva. Por eso, si podemos elegir una puerta tendremos claras nuestras preferencias… ¿o no? Para los indecisos, aquí van una colección de puertas con mucha personalidad.