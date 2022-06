7 aspectos a tener en cuenta para no salir nunca de la cama

¿Sabías que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo? Para llegar a esta conclusión no hace falta echar mano de un sesudo estudio de la universidad de Oxford, basta con sacar los dedos y ponerse a contar. Si dormimos una media de 8 horas -eso los afortunados- durante toda nuestra vida y vivimos una media de 85 años las mujeres y 79 los hombres, eso quiere decir que dormimos unas 230.000 horas, o lo que es lo mismo… ¡unos 26 años!

Así que si vamos a estar tanto tiempo metidos en el dormitorio, ¿no estaría bien que invirtiéramos un poco más en convertir esta habitación en la más agradable de la casa? Invertir en un colchón cómodo es esencial para nuestro sueño y para nuestra salud. Además tenemos que elegir tonalidades suaves que nos ayuden a dormir mejor y rodearnos de una decoración que nos haga sentirnos a gusto. Por supuesto que estos factores tienen una parte subjetiva importante, que varía según cada persona. Algunos prefieren tonos claros, cortinas poco tupidas y persianas alzadas para hacer el proceso natural de despertarse con el sol un poquito más fácil. Otros prefieren la oscuridad total, los tonos oscuros y las persianas bajadas no solo para conciliar mejor el sueño, si no para no despertarse con el primer rayo del sol de la mañana. Los hay que prefieren una decoración cargada, para dormir bien arropados por todos sus objetos personales, y los hay que cuanto menos, mejor y optan por un concepto mínimo que les ayude a conciliar el sueño y olvidarse de las preocupaciones.

Por eso damos 7 buenas razones para no salir de la cama. Porque aunque parezca mucho tiempo el que pasamos en la cama, seguro que a todos nos gustaría pasar un poco más…