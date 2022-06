Corazón verde, ¡un jardín maravilloso!

La vida en la ciudad hace que, a menudo, contar con un jardín se convierta en una tarea titánica. Sin embargo, no hay nada imposible, de hecho, cada vez son más habituales los espacios reservados a huertos y jardines urbanos en las grandes ciudades. Esta tendencia no es exclusiva de las zonas rurales de modo que ¿por qué no tratar de trasladar los beneficios de contar con un jardín maravilloso en los núcleos urbanos?

Los paisajistas son auténticos artistas a la hora de conseguir transformar espacios desaprovechados en auténticos remansos de paz que nos permiten estar en contacto con la naturaleza y, buena prueba de ello, es el jardín que te presentamos en este libro de ideas. ¿Qué tal un paseo por la creatividad para despertar tu lado más natural?