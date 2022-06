La mirada oblicua: una casa poco convencional en Alicante

El proyecto que estamos a punto de conocer nace de la búsqueda de la mirada oblicua . Quizá sea difícil de entender cómo se construye un edificio partiendo de una mirada. Muchos pensaréis que se trata de un concepto efímero, subjetivo y difícil de adaptar. Sin embargo, si intentamos que nuestra mente se desprenda de lo material y se centre en un momento en lo fugaz podremos comprender cómo un gesto puede dar forma a la arquitectura. Nuestra vida está llena de miradas, desde que perezosamente abrimos nuestros ojos por la mañana hasta que plácidamente los cerramos por la noche. Las hacemos en todas direcciones y solo las interrumpimos por instantáneos choques entre nuestros párpados. Y entre todos los tipos que existen, las oblicuas son las que hoy nos ocupan. Las que cruzan espacios y nos permiten no solo ver lo que se encuentra delante de nuestras narices, sino lo de más allá. No, no estamos locos, ni creemos en una realidad paralela. Hablamos de un concepto real aplicable a los espacios. Entonces, ¿cómo se construye un edificio a partir de una mirada? o más bien, ¿cómo se construyen miradas cruzadas en un edificio? Seguro que os estáis imaginando lo mismo que nosotros, el vidrio. Y aunque esté es fundamental, no es el unico ingrediente de esta receta.

Si queréis descubrir el secreto que esconde Vivienda Teresa, no os perdáis lo que estáis a punto de ver: un recorrido exterior e interior de esta vivienda entre medianeras. ¡Comenzamos nuestro artículo homify 360°!