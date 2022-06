Los 15 trucos para que tu casa sea perfecta

¿Te gustaría tener la casa perfecta? Puede que parezca algo pretencioso formularte esta pregunta, pero desde homify creemos que es posible acercarse al ideal de una casa perfecta. Obviamente no hablamos de las típicas mansiones de películas y casas de lujo, sino de unos cuantos consejos que nos pueden ayudar a que nuestra casa se acerque al umbral de la máxima comodidad, confort, estética y diseño. ¿Cómo? Por ejemplo decorando espacios, jugando con los volúmenes que tiene un jardín, con una cocina que no sirva sólo para preparar alimentos sino para reunir a la familia o con dormitorios que no tengan nada que envidiar a cualquier habitación de hotel. A continuación, con los 15 consejos y trucos que homify te revela hoy, serás capaz de lograr esto sin ninguna dificultad. El ejemplo es esta del Cáucaso, una casa donde los espacios se distribuyen en total armonía y donde la luz natural es el actor principal. Donde se pone de relieve el escenario y donde la vida se vive con absoluta felicidad. Casas sorprendentes puede haber muchas; perfecta, sólo la nuestra.