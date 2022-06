Decoración de cocinas: ¡10 ideas espectaculares!

Empezábamos nuestro repaso por los revestimientos para decorar las paredes de tu cocina hablando de paneles de vinilo pero no es la única alternativa a los azulejos que existe en el mercado. La piedra natural te ofrece un universo de posibilidades, eso por no hablar del carácter que imprime a los interiores en los que está presente. No nos referimos únicamente a espacios de estilo rústico, con un diseño acertado del mobiliario, puedes crear interiores industriales, por ejemplo, que empleen la piedra como revestimiento para las paredes de la cocina.