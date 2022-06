El diseño de la comodidad: dos lugares donde trabajar es un placer

No hay día que pase sin que nadie nos hable de trabajo. Algunos se quejan de sus compañeros, otros de que sus horarios son demasiado rígidos o de que su espacio de trabajo no tiene ni siquiera una ventana y todos soñamos en voz alta con el trabajo que no tenemos.

Hoy queremos tratar el trabajo desde un punto de vista diferente. No vamos a hablar ni del paro ni de la crisis, sino de aquellas personas que han afrontado la situación con el poder de la creatividad. Las empresas de mercados no explorados o aquellos campos óptimos para la innovación deben buscar soluciones diferentes e ideas nuevas no solo aplicables al producto final; visto que la inspiración nunca duerme, los trabajos que requieren un gasto considerable de energía mental deben desarrollarse en un entorno propicio para esto. Los dos proyectos que estamos a punto de presentar nos han atraído de manera especial por esto precisamente. Son lugares de trabajo diseñados para fortalecer en gran medida nuestra productividad, nuestra prosperidad y nuestra calidad de vida, ya que la mayoría de las veces pasamos más horas en la oficina que en casa.

Este libro de Ideas recoge dos proyectos muy diferentes desde el punto de vista de la arquitectura y el diseño interior, pero ambos se reservan agradables sorpresas para los que tienen la suerte de trabajar allí todos los días.