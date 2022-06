De estudio abandonado a estudio ¡sensacional!

Los apartamentos tipo estudio son el lugar ideal para un perfil de personas con unas necesidades muy determinadas. Normalmente suelen ser jóvenes que estudian fuera de su residencia habitual o que se incorporan por primera vez al mercado laboral y no tienen los ingresos suficientes todavía para adquirir un piso en propiedad. También para profesionales que por motivos de trabajo han de trasladarse a otra ciudad de forma temporal y cuyas necesidades de espacio no justifican una vivienda mucho más amplia. En cualquier caso, son momentos de adaptación y cambio, más o menos provisionales, en los que no hay por qué renunciar a todo tipo de comodidades. Te vamos a mostrar uno de esos apartamentos cualquiera que ha sido profundamente reformado y actualizado para ser mucho más habitable y confortable y sentirse dentro de él como en un auténtico palacio. ¿Quieres verlo? ¡Acompáñanos!