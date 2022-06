Comedores: ¡8 fantásticas ideas que te enamorarán!

Si crees que el estilo rústico es tosco, que no encaja en un piso de la gran ciudad, que no va contigo… Estamos seguros de que al ver este comedor has cambiado de idea por completo. El estilo rústico ya no tiene porqué ser 100% puro o cerrado, clásico.

Y es que la madera, material fundamental de este estilo, es tan versátil y cálida que encaja a la perfección en cualquier tipo de contexto, entorno y / o mobiliario. Fíjate en este precioso comedor con mesa en madera natural acompañada de taburetes por un lado y de sillas tipo earnes por otro. Una auténtica maravilla…