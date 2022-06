homify 360°: un loft moderno

En planta baja se construyen la cocina, un baño de invitados, un área de servicio y un gran salón comedor. En esta imagen, no solo podemos admirar la elegancia de los materiales, que explicaremos más adelante, sino también la calidad espacial de los interiores. Se obvian particiones interiores innecesarias y techos donde no se necesitan y se apuesta por la fluidez y la continuidad tanto en horizontal como en vertical. De esta manera, se comparten usos de manera respetuosa y se trabaja la vivienda como un todo, y no como un agregado de partes.