6 tipos de vestidores modernos para casas pequeñas

¿A quién no le resuena aún en su cabeza las típicas frases que oíamos en casa de pequeños? ¡Ordena la ropa de tu habitación! ¡Siempre dejas toda tu ropa tirada! ¡Cómo se nota que no lavas tú ! o ¡De aquí no sales hasta que tengas la ropa bien organizada! Esta cantinela que tanto nos molestaba cobra todo el sentido cuando nos independizamos. Es ahí, en el momento en que tenemos nuestro propia vivienda, cuando nos damos cuenta de la importancia de una buena organización para mantener la ropa limpia y ordenada sin que ello nos consuma una gran cantidad de tiempo. Vemos que el orden y la planificación contribuye también a que hábitos de nuestro día a día los podamos realizar de una manera mucho más rápida y eficaz, como, por ejemplo, vestirnos cada día más rápidamente para ir a trabajar.

Como ni de tiempo ni de espacio solemos andar muy sobrados, conviene echar mano del ingenio para optar por soluciones que nos faciliten esta tarea. A continuación, te mostramos 6 tipos de vestidores que despertarán tu creatividad y te darán ideas para poner en práctica en tu nueva casa; ideas inspiradoras para tener, no sólo tu ropa ordenada y a mano, sino también para lograr un espacio con mucho estilo.