Azulejos de baño: ¡viva el color!

A la hora de reformar el cuarto de baño son muchas las preguntas que uno debe hacerse. Una de las más importantes trata sobre los revestimientos. Hoy que hay tantas opciones, ¿cuál elegimos? ¿cemento pulido? ¿piedra? ¿panel piedra? ¿pintura? Si no quieres complicarte y eres de los que es fiel a los clásicos, tu opción, sin duda, es el alicatado. Clásico, sí, pero no tradicional. El alicatado nunca pasa de moda y sigue siendo la mejor opción para revestir las paredes de nuestro cuarto de baño ya que la cerámica es un material que ofrece gran resistencia a los cambios de temperatura. Además la humedad y el vapor, tan comunes de los cuartos de baño, no suponen un problema para este revestimiento que, por si fuera poco, es fácil de mantener.

Pero además de por sus ventajas, los azulejos ofrecen una y mil combinaciones entre las que elegir. Tanto si eres de los más tradicionales, como si te va innovar, en los catálogo de alicatados encontrarás un sin fin de combinaciones de azulejos, de tipos, colores y formas, tantas que a veces será complicado decidirse. Para ayudarte hemos decidido crear este libro de ideas, con algunos ejemplos que te inspirarán a la hora de tomar tu decisión.