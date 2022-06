Diseño zoomorfo: ¡animales de decoración!

DIFFERENT AND DIFFERENT

Este perchero tiburón es una obra de la diseñadora Cyril Jouve para la empresa donde trabaja, Different and Different. Construido mediante planchas finas de aluminio, este perchero sin duda no pasará desapercibido en nuestro vestíbulo. Different and Different nos trae muebles y productos contemporáneos eco-responsables fabricados en Francia y vendidos en series limitadas.