Casas pequeñas: 7 ideas para sacar más espacio

Sólo quienes viven en una casa pequeña o un apartamento pequeño saben que el espacio es algo primordial. A veces, todo parece ser un pequeño caos cuando no hay espacio suficiente para almacenar la ropa, los libros u otros enseres. Si no se mantiene un cierto orden o se prescinde de aquello que no es estrictamente necesario la sensación de agobio va en aumento y es necesario empezar a tomar medidas. Como no podemos hacer la casa más grande, tenemos que ingeniárnoslas para sacar espacio de dónde antes no lo había. Aquí es donde interviene la imaginación y también la lógica. Como estos desafíos nos encantan porque sabemos que son de gran ayuda para tu vida diaria, en homify te ofrecemos una serie de ideas para arañes un poco más de espacio de lugares que antes no aprovechabas. Sigue nuestros consejos y comienza a hacerte sitio.