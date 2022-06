La casa que te enseñará a disfrutar de los 7 pecados capitales

Hablar de avaricia es hacerlo de codicia, de esa necesidad de los seres humanos de tener siempre más, aunque eso no nos haga más felices. La entrada de casa, sobre todo si es tan espectacular como esta, es el lugar que marca la línea entre lo ajeno y lo propio. El descansillo desde el que despachamos a los vendedores que pulsan el timbre de casa. El sitio desde el que decir: no entras más, lo que hay pasada la entrada me pertenece solo a mí.