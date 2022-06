De casa pasada de moda a vivienda chic

Las modas van y vuelven, pero nunca lo hacen de la misma manera por eso siempre llegamos a un punto en que nuestra vivienda, que tan moderna en su tiempo fue, acaba luciendo tan anticuada y vieja que nos pide a gritos una reforma. Con suerte algunos de los elementos de la casa podrán mantenerse -¡se habrán puesto de nuevo de moda!- pero otros habrá que cortarlos de raíz. Incluso algunos que han vuelto, como el papel de pared, no lo habrá hecho de la misma manera y tocará raspar la pared para cambiar su aspecto. Es imposible negarlo: las reformas dan mucha pereza. Pero eso no debe ser una excusa, puesto que hay otro punto del que no podemos prescindir: por muy dura que sea la reforma… ¡siempre merecerá la pena!

Es el caso de esta vivienda, donde los arquitectos de interiores encargados del cambio han llevado a cabo una espectacular transformación. ¡Vamos a verla!