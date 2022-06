5 muebles para un salón moderno

Conseguir un diseño moderno y actual en el salón es posible de una manera sencilla y simple. No necesitamos cambiar de domicilio, hacer obras o quitar el suelo; tan solo necesitamos encontrar las piezas adecuadas de mobiliario. Da igual que no pertenezcan a la misma paleta de colores, que no sigan el mismo estilo o que mezclen materiales; lo más importante es que cada una cree en su conjunto una atmósfera moderna y acogedora, como la que crean las seis piezas que hemos reunido hoz para ti en este libro de ideas: 5 piezas de mobiliario para un salón moderno.