homify 360°: Rehabilitando un edificio histórico en Lisboa

Si el color protagonista es el blanco, en los muros, en el mármol vetado, en el techo, el material protagonista es indudablemente la madera. Cálida y apagada, reviste el suelo y construye el mobiliario con su particular aspecto. Un material que no podría faltar en un proyecto de esta naturaleza por su aspecto dinámico que envejece con el tiempo. Y es precisamente del tiempo de lo que trata de este proyecto, de ganarle años al tiempo. Ese equilibrio del que os hablábamos también está fomentado por la simpleza de la intervención: sencillos gestos, líneas puras y geometrías simples que resuelven los espacios y dejan que brille lo que realmente importa. En esta imagen, la cocina nos parece extremadamente hermosa: no necesita reflejos, ni materiales innovadores, ni colores estridentes para lucir un estilo actual y contemporáneo.