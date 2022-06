10 cuartos de baño de lujo

Bajo los auspicios del aclamado arquitecto brasileño Marcio Kogan nos llega este espectacular baño con vistas a un patio privado. Solo el poder contar con un patio privado ya es de por sí un lujo que pocos pueden permitirse y que el arquitecto brasileño ha sabido aprovechar perfectamente en esta casa V4 de Sao Paulo, a la que pertenece el baño. Para empezar, los cerramientos de vidrio transparente con los que cuenta no serían posibles sin ese patio privado, pero además, en consonancia con el resto de líneas del edificio, ha utilizado un diseño mínimo de verticales y horizontales, donde la bañera de mármol con patas aporta un punto blanco que contrasta con el bello suelo de madera y el imponente y oscuro lavabo. Además de madera, vidrio y mármol, el material que prevalece es el hormigón. Quizá no es el material de los reyes y no todo el mundo lo identificaría con el lujo clásico, pero aporta modernidad, minimalismo y un lujo más elitista y sutil que a más de uno no le importaría tener en su casa.