La importancia del descanso: oda a camas, sillas y sofás

No se engañen: no tiene ante sí a un simple sofá. La creación de María Tortosa se presenta como un elemento multifuncional que hará a nuestro salón exclusivo. Aparte de sus líneas modernas y la comodidad que nos aportan sus largas superficies de reposo en ele, el sofá Bianca presenta un armazón de madera de pino, patas metálicas cromadas, asiento de fibra hueca y respaldos reclinables. Lo mejor: los extras, que satisfarán los caprichos de los más exigentes. Entre otros, luz de lectura, masaje lumbar y conexión eléctrica: todo lo necesario para no querer levantarnos de él.