Ideas de comedor para cenas especiales

Cuando elegimos un material, nos decantamos por un estilo o escogemos una pieza concreta de mobiliario, tomamos decisiones de diseño que reflejan nuestro propio espíritu. El resultado final cuenta mucho de nosotros mismos, de nuestras inquietudes, de nuestros hábitos y de nuestros gustos. Así, cada cocina revela las mejores recetas de su usuario y cada comedor sus hábitos en la mesa.

El tema del que queremos hablaros hoy trata sobre el diseño de estos últimos: sobre el estilo de nuestros comedores. Ya sea con la excusa del dinero, la lluvia o la comodidad, ¿a quién no le gusta disfrutar de una cena con amigos en casa? Como invitados no hay duda de que sí. Aunque en la piel de los organizadores la cosa cambia. La comida, la mesa, la cubertería… El ataque de nervios es inminente. Pero que no cunda el pánico, hoy te damos cinco ideas diferentes. Si quieres convertirte en el mejor anfitrión de la historia es fácil, solo has de tomar nota de los cinco diseños que aquí te proponemos. Asiático, tradicional, ¿cuál es tu plato?