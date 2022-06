Top 5: Las 10 casas más familiares y acogedoras que has visto ¡y más!

’Cuando diseñamos nuestro hogar, buscamos siempre destacar la comodidad y la elegancia. Dependiendo de nuestro presupuesto, invertimos en materiales sostenibles, bonitos y de alta calidad. Pero… ¿también prestamos la atención suficiente para evitar algunos de los errores más comunes en el momento de decorar una habitación? ¿Estamos haciendo lo suficiente para mantener también la belleza de la zona? Si la respuesta a ambas preguntas es negativa entonces puede ser motivo de preocupación.

Un espacio decorado con estilo requiere evitar los errores más comunes. No quiere decir que no tengamos muebles con un diseño bonito. Y es que podría haber muchas razones por las que no somos capaces de crear un lugar con estilo o de mantenerlo a lo largo del tiempo. Razones de salud, el trabajo del día a día, etc, no se pueden evitar. Pero si la razón es simplemente una falta de conciencia, puede ser cambiada fácilmente. En este artículo vamos a ver 5 errores de lo más comunes, además de sencillas formas de evitarlos. ¡Ahora sí que no tienes excusa!’