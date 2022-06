Saunas, piscinas y bañeras con hidromasaje: el bienestar en casa

Una piscina privada no está al alcance de todos nosotros y creemos que no hace falta disponer de una para instalarnos un pequeño spa en casa. Sin embargo, si somos afortunados y contamos con una, ¿por qué no disfrutarla? El ejemplo que os mostramos mustra una muy especial: un auténtico lujo de piscina. El azul turquesa brillante de sus aguas nos recuerda al azul del mar de nuestras vacacioens y los destellos los rayos del sol. Esta piscina se encuentra en la ciudad de Londres, más concretamente en el complejo Diamond and Spa. Su nombre le hace honor, sin lugar a dudas. Un maravillos suelo crea un efecto sorprendente con infinitas tonalidades y brillos en el fondo.