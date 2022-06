¿Cómo mantener la casa ordenada?

Una gran idea para ganar en orden en la casa es desahacernos de todo aquello que ya no utilizamos. Tenemos tres opciones: venderlo, donarlo o tirarlo. Todos tenemos ropa que ya no nos ponemos desde hace años, ¿por qué no donarla a instituciones benéficas? Lo mismo con muebles, herramientas, libros y revistas, artefactos, elementos de decoración, etc, etc, etc… Hoy en día hay un gran mercado de segundamano en el que puedes obtener un dinero extra al desprenderte de determinados objetos, con lo que además de generar orden estás recibiendo una propina. ¿Qué más quieres?