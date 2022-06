8 ideas fantásticas para que tu terraza sea la más bonita

Los espacios pequeños son siempre los más difíciles de decorar: muebles que nos gustaría poner y no entran, plantas muy grandes o zonas de paso que debemos respetar. Todo estos problemas pueden llevarnos a la locura, pero debernos relajarnos y buscar soluciones. Lo que no significa que no puedas cumplir tus sueños de tener la casa que queramos dentro de lo que podamos, simplemente debemos pensar más para encontrar lo que mejor se adapte a nuestro espacio y estilo. En este libro de ideas queremos ayudarte especialmente a tu terraza para que consigas mejorarla e inspirarte.