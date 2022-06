10 jardines pequeños ¡muy inspiradores!

Uno de los materiales favoritos para los jardines pequeños es la piedra aunque, siempre puedes sorprender con ejemplares de un tamaño superior al habitual como en este caso. Por otro lado, si estás pensando en utilizar jardineras de madera o lanzarte a la aventura del DIY (Do it yourself) y crear las tuyas propias, recuerda impermeabilizar su interior correctamente para evitar que se estropeen.