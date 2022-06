10 ideas fabulosas para diseñar una planta baja

Como no podía ser de otra manera, si hablamos de confort y de sentirnos bien sin salir de casa, una estancia que no puede faltar en el diseño de tu planta baja es la zona de spa y wellness. ¿Imaginas poder disfrutar de un baño relajante viendo como la nieve cubre cada centímetro del exterior? Esta particular zona de relax en la planta baja de la vivienda permite a sus usuarios no perder detalle del paisaje gracias a la colocación estratégica de la piscina junto a la ventana así como a la orientación de las dos hamacas que la acompañan.