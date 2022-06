Vestidores: cómo ordenar bolsos y zapatos

A veces nos empeñamos en acumular zapatos, zapatos, zapatos, bolsos, bolsos, bolsos… ¿Has pensado en todo este tipo de complementos que tienes ocupando sitio en casa y que ya no usas? Es hora de que te pongas manos a la obra y hagas una limpieza de todo lo que no te pones o está viejo, desgastado, etc. En cuanto seas realista y te deshagas/regales/dones todo eso… te darás cuenta de la cantidad de sitio libre que se te ha quedado en un momento.