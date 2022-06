7 destinos de vacaciones sin salir de casa

Si no has pasado el verano en cualquiera de las soleadas regiones bañadas poer el Mediterráneo seguro que has querido hacerlo. Con esta imagen te proponemos un diseño fresco con inspiración en el estilo naútico. Como en el diseño anterior, y a pesar de la distancia, este estilo también se centra en una cosa: la luz natural. Texturas frescas, como el algodón y el lino, colores blancos y notas de color azul que evocan el elemento que muchos echamos de menos durante el invierno: el mar.