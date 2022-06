Una transformación sorprendente en Sevilla

Este apartamento en Sevilla antes de la reforma no era muy habitable. Las paredes no tenían adornos, los muebles eran antiguos y los revestimientos de acabados de las paredes presentaban un gran deterioro, a su vez había instalaciones eléctricas vistas, lo cual es algo estéticamente no deseable. Era una lástima, porque la casa se encuentra en la Plaza del Salvador, un rincón de Sevilla donde se sitúa una iglesia del mismo nombre del siglo XVIII.

Los propietarios una vez que decidieron reformarlo, se pusieron en contacto con los arquitectos Inuk Home Studio, y acordaron rejuvenecerlo y llenarlo de color. La sala de estar se amuebló con muebles para descansar, comer y ver la televisión. Se colocaron cuadros, lámparas y azulejos de distintos dibujos para conseguir dar vida y color. La cocina y el baño se han convertido en unos espacios con una nueva vida .