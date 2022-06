Duschoart: duchas con carácter

No siempre tenemos acceso a técnicas que hagan de nuestro cuarto de baño algo original e innovador. No hay duda de que se trata de un espacio necesario, en el que pasamos mucho de nuestro tiempo al día. ¿Por qué no llenarlo de vitalidad y frescura?

Cheryl Martínez nos trae una idea que no deja a nadie indiferente. Opta por dar un toque de color y dinamismo a las mamparas de ducha, que dejan de ser transparentes e insustanciales para convertirse en una superficie de vida y color, A través de la impresión digital de una imagen sobre ellas, conseguimos que lo que en principio es un elemento para realizar nuestra actividad diaria se convierta ahora en una expresión de arte y creatividad. De la mano de Ducholux, podremos elegir uno de sus veinticuatro modelos, dependiendo de la forma y la combinación de colores que queramos implantar en nuestro cuarto de baño.

Para los que quieran conseguir un cuarto de baño original sin igual, podrán dar rienda suelta a la creatividad y crear su propia imagen, la cual les acompañará en el principal momento de aseo del día. De cualquiera de las maneras, la originalidad está garantizada.