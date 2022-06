El antes y despúes de una vivienda reformada en Oxford

Spiering & Co

Con un primer vistazo a la fachada de esta vivienda seguro que ninguno de nosotros se podría haber hecho una idea del estado de ruina en el que se encontraba el interior antes de este proyecto. Siempre se nos ha dicho que no juzguemos a nadie por el exterior, y aquí tenemos un buen ejemplo de por qué no debemos hacerlo. Su encantadora fachada de ladrillo visto y su cuidado jardín exterior no desvelan ninguna pista de lo que realmente pasaba dentro. Con una imagen común a las casas vecinas, este casa entre medianeras supone una pequeña parte de la historia de la ciudad donde se localiza. Una construcción envuelta de estilo inglés y atmósfera acogedora, a cuyo espacio interior se le ha devuelto su antigua gloria. A través de cuatro estancias veremos el antes y el después de este proyecto de restauración que ha permitido que esta casa continúe su legado en Oxford.