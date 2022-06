10 muebles para conseguir una entrada atractiva y elegante

Los muebles de entrada están pensados para facilitar nuestra llegada al hogar, para recibirnos con los brazos abiertos o despedirnos con la mejor de las sonrisas y, por ello, no puede faltar entre ellos accesorios coquetos y prácticos. Llegados a este punto ¿quién no ha olvidado alguna vez dónde puso las llaves? Este soporte de pared está pensado para que no haya sorpresas de última hora y tengas tus llaves siempre localizadas y en orden. La curiosa pieza tiene el encanto del handmade y es, además, un elemento único como consecuencia de las particularidades de la madera de roble empleada.