Palets: muchas tablas en cuestión de reciclaje

Probablemente los palets sean uno de los productos más reciclados en nuestros días. La imaginación no tiene límites, y la creatividad y funcionalidad tienen un cauce inagotable de expresión a través de ellos. Su madera es un elemento que resulta fácil de trabajar y aunque no es de la mejor calidad ofrece multitud de posibilidades. Lo primero es acondicionarla, dependiendo del estado en que nos la encontremos, habrá que acometer una tarea u otra. Se puede utilizar todo el palet o parte él; uno sólo o crear grandes estructuras con ellos; para el interior o para el exterior, lo que requerirá tratamientos diferentes; podemos pintarlos, decaparlos, forrarlos, acristalarlos, ponerles ruedas, etc, etc. Su incorporación como elemento auxiliar aporta una originalidad extrema y habla del compromiso ecológico y medioambiental de quienes deciden incluirlos en sus proyectos de decoración. Cada vez hay más ejemplos y cada vez son más originales. Los palets, sin duda, son grandes expertos y tienen muchas tablas a la hora de hablar de reciclaje.