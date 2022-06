Top 5: 7 casas para soñar que conseguirán que te enamores ¡y mucho más!

’Siempre lo hemos afirmado: quien tiene una terraza tiene un tesoro. Aunque no siempre son bien aprovechadas. Muchas veces la falta de espacio y tiempo terminan convirtiendo estos espacios en un trastero o en un lugar de almacenamiento más donde acumular todo aquello que no utilizamos habitualmente. Otras veces, la dejadez de no remodelar un terreno invadido por la maleza y la vegetación salvaje es quien impide el acondicionamiento y la creación de un espacio exterior que podamos disfrutar más cómodamente. En este sentido, en el libro de ideas que te mostramos unos cuantos ejemplos de espacios abiertos que inicialmente asustaban pero que después de una profunda remodelación se han convertido en el lugar estrella de la casa. ¿Quieres verlos con nosotros?’