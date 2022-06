5 casas con piedra ¡fantásticas!

Nos encontramos en una región del norte de Italia. En esta zona, la tradición arquitectónica de la piedra está muy arraigada. Era algo que los arquitectos debían aprovechar, pero al mismo tiempo se propusieron continuar esa tradición incorporando interesantes innovaciones. Eso no significa que la casa no se integre a la perfección de en el paisaje de la zona. Todo lo contrario, parece una villa más, pero sin embargo no lo es, ya que en sus elementos se tuvieron muy en cuenta criterios de bioedificación, sobre todo en lo relativo a los aislantes térmicos y acústicos de la vivienda.