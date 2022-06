​La cocina del mes: familiar y luminosa

Al ver esta imagen, inmediatamente nos vienen a la mente adjetivos como delicioso o encantador.

Aprovechando las considerables dimensiones de esta cocina, se ha destinado un espacio bastante amplio a zona de comedor. No obstante, no es un lugar que solo se use a comer. Al contrario. Prácticamente se emplea durante todo el día, desde el mismo momento de levantarnos y empezar a preparar el desayuno. Por eso se han incorporado elementos de lo más hogareños, como puede ser un jarrón con flores, unas fotos o una pizarra para recordar lo imprescindible del día a día.