6 ideas para convertir tu azotea en una azotea de revista

Llega el verano, ya lo tenemos encima. Y con él las amadas barbacoas. ¿A quién no le gusta un poco de carne o verduras hechas a la brasa acompañados de un refresco o una cerveza bien fresquita? Si tienes una azotea… no sabemos a qué esperas para colocar una barbacoa. Ojo, no tiene porqué ser de obra. Puedes optar por una barbacoa portátil que recojas cuando no la uses o durante el invierno. Eso sí, coloca alguna zona de sombra…