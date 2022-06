Por esto se debe construir una casa para varias generaciones

Disponer de una vivienda en la que convivan varias generaciones era una práctica habitual hace no demasiadas décadas, de hecho, continúa siendo algo bastante común en ciertas culturas. Sin embargo, el ritmo de vida actual, las condiciones socioeconómicas de la población y el diseño actual de muchas construcciones han hecho que esta tendencia se reduzca hasta casi desaparecer.

Pero la convivencia con los abuelos puede ser de gran ayuda no solo para la reducción de los gastos, sino también para el aprendizaje mutuo y el conocimiento compartido. Tratar de hacerte con la casa de tus sueños es un camino que no siempre resulta sencillo y, en ocasiones, puede no terminar demasiado bien. No obstante, la opción de compartir el espacio con nuestros mayores es una opción que, además de poder acercarnos a nuestro ideal de vivienda, se transforma en una experiencia enriquecedora.

¿Quieres conocer algunas de las claves para decantarte por una vivienda para toda la familia? En este libro de ideas encontrarás todo lo que necesitas saber.