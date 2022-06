¡Bienvenidos! 10 puertas de entrada fabulosas

El empleo de transparencias en la puerta de entrada no siempre resulta acertado pero hoy te traemos un ejemplo perfecto de cómo, una elección que deja al descubierto parte del interior, puede ser perfecta. Para conseguirlo no solo hay que fijarse en la desnudez que da a la entrada esta transparencia sino abordar el conjunto como un todo armónico y lleno de estilo gracias, entre otras cosas, al contorno negro y el particular sistema de apertura que se aleja de lo tradicional para ofrecer una imagen de modernidad y distinción.