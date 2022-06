Una casa en la playa con todo lo que deseas

El resultado no es otro que una espectacular construcción que no se deja nada en el camino y abarca prácticamente todo lo que podríamos esperar de una vivienda de lujo. Y no sólo eso, sino que también es una casa con sorpresa, puesto que el aspecto mediterráneo -a juego con el entorno- de la fachada y los tejados y chimeneas no tiene nada que ver con lo que encontramos en su interior, muchísimo más moderno.

Es hora de alejarse del murmullo de la ciudad y atreverse a vivir mediterráneamente.