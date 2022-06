¡Viva el amarillo! Reforma de una vivienda en el gótico

En la imagen podemos apreciar el mueble cuando este está separando las dos habitaciones mediante una puerta, todo en el mismo color amarillo. Sin embargo, esta partición no se pensó como tal, sino que debía ser un elemento liviano que no volviera a fragmentar los espacios como en el estado original. Por esta razón el mueble no llega hasta el techo, sino que es una franja de cristal la que completa la altura de la habitación. De esta forma los espacios se separan acústica y visualmente pero permitiendo el flujo de luz y manteniendo la sensación de continuidad.