¡Larga vida a la decoración con palets!

En nuestro repaso por la cultura del diseño sostenible no podía faltar uno de los clásicos de cualquier salón: la mesa de centro. Dos palets sirven de base a esta pieza llena de fuerza y originalidad, un ejemplo más de cómo el reciclaje es la clave de la decoración con palets. Si aún no te has decido por esta tendencia puedes encontrar más ideas que te sirvan de inspiración en nuestro post: Muebles con palets, la elegancia del diseño sostenible.