5 objetos de decoración práctica para casa

Si algo nos atrae en homify de un producto no es solo su belleza, sino también su funcionalidad. Objetos que no solo brillan por su estética depurada, su materialidad o su forma que rompe moldes, sino por su manejo práctico y lo fácil que hacen nuestras vidas. Sí, en homify apostamos por un diseño inteligente, que no deja de lado al estilo.

Hoy os traemos cinco objetos diseñados por cinco expertos españoles. Objetos que no imponen a sus usuarios un sitio o una función; nosotros elegimos el cómo y el dónde. Y he aquí lo interesante de ellos: el abanico de posibilidades que nos ofrecen.